Kaotuseta jätkav Sabalenka jõudis poolfinaali ja kohtub üllataja poolatariga

Sabalenka (WTA 5.) alistas veerandfinaalis 6:3, 6:2 horvaadi Donna Vekici (WTA 64.). Neutraalse lipu all mängiv Sabalenka on hooaega alustanud üheksa järjestikuse võiduga, seejuures pole ta tänavu veel ühtegi setti kaotanud.

Austraalia lahtistel polnud Sabalenka varem kaheksandikfinaalist kaugemale jõudnud, aga nüüd pääses ta karjääris neljandat korda poolfinaali – 2021. aastal jõudis ta nii Wimbledonis kui USA lahtistel nelja parema sekka ja mullu suutis ta USA-s sama korrata. Sabalenka on profitenniseajastul kuues naine, kes on slämmiturniiridel enda neli esimest veerandfinaali võitnud. Varem on sellega hakkama saanud Ann Jones, Billie Jean King, Chris Evert, Jelena Dementjeva ja Naomi Osaka.

Poolfinaalis läheb 24-aastane Sabalenka vastamisi 30-aastase poolatari Magda Linette'iga, kes jõudis esimest korda slämmiturniiril nelja parema hulka.

Turniiri teises ringis 16. paigutatud Eesti esireketist Anett Kontaveidist (WTA 19.) jagu saanud Linette (WTA 45.) on seejärel järjepanu alistanud veel kolm asetatud mängijat – 19. asetusega Jekaterina Aleksandrova, 4. paigutatud Caroline Garcia ning nüüd veerandfinaalis 30. asetusega Karolina Pliškova.

Pliškovast (WTA 31.) oli Linette parem 6:3, 7:5. 30. korda slämmiturniiri põhitabelis mängiv Linette polnud enne tänavusi Austraalia lahtisi ühelgi suure slämmi turniiril kolmandast ringist kaugemale jõudnud. Seejuures on ta tänavusel turniiril kaotanud vaid ühe seti – teises ringis Kontaveidile.

Poolfinaalis on favoriit Sabalenka, kes on Linette'i varem kahel korral alistanud, viimati 2021. aastal Tokyo olümpial 6:2, 6:1. Esimese võidu sai ta poolatari üle 2018. aastal Tianjinis, kui jäi peale 6:1, 6:3.

Tabeli ülemises pooles selgitavad teise finalisti kahekordne Austraalia lahtiste võitja, kümneaastase vaheaja järel Melbourne'is poolfinaali jõudnud neutraalse lipu all mängiv valgevenelanna Viktoria Azarenka (WTA 24.) ja mullune Wimbledoni võitja, Kasahstani esindav Jelena Rõbakina (WTA 25.).