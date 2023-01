Azarenka jõudis 10-aastase vahe järel poolfinaali

33-aastane valgevenelanna alistas naisüksikmängu veerandfinaalis maailma kolmanda reketi Jessica Pegula 6:4, 6:1. Azarenkale oli see esimene slämmiturniiri võit maailma edetabeli esiviisikusse kuuluva mängija üle pärast 2012. aastat, kui ta sai USA lahtistel jagu Maria Šarapovast.

Azarenka mängis viimati Austraalia lahtiste poolfinaalis 2013. aastal. Toona jõudis tiitlikaitsja rollis olnud valgevenelanna finaali, kus ta alistas hiinlanna Li Na, teenides oma karjääri teise suure slämmi tiitli.

"Teadsin esimesest setist alates, et pean võitmiseks mängima oma parimat mängu. Meil oli väga palju tasavägiseid momente ja üritasin lihtsalt oma võimalusi realiseerida. Kui ma poleks realiseerinud, siis oleks tema seda teinud. Olen väga uhke, et suutsin oma plaani järgida ja taas suure slämmi poolfinaalis olla on hämmastav," rääkis Azarenka pärast matši.

Poolfinaalis kohtub Azarenka mullu Wimbledonis võidutsenud Jelena Rõbakinaga (WTA 25.), kes lülitas veerandfinaalis konkurentsist Läti esireketi Jelena Ostapenko (WTA 17.).