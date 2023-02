Loubet Tänakust: kuulan teda, aga meil on erinev sõidustiil

DirtFishi küsimusele, kas ta teeb Tänakuga tihedat koostööd, vastas esimest täishooaega võistlev Loubet eitavalt. "Oleme üsna erinevad nii seadete filosoofia kui sõidustiili poolest," selgitas Loubet. "Aga kuulan palju, mida ta räägib, sest ta on suurepärane sõitja ja tal on palju kogemusi. Aga jah, meil on erinevad sõidustiilid."

Loubet on seni parimatel juhtudel saanud MM-etappidel neljanda koha, tänavu loodab ta tulemusi parandada. Aga mitte veel järgmisel nädalal Rootsi rallil. "Ma arvan, et Rootsi jaoks on vaja [sealsetel teedel] praktikat," ütles Loubet. "Aga usun, et kruusal on mul suur potentsiaal, oleme võimelised häid tulemusi tegema. Auto on väga hea ja mulle meeldib, kuidas see kruusal sõidab. Nii et vaatame!"

Hooaja avaetapi ehk Monte Carlo ralli oli Loubet sunnitud avarii tõttu katkestama.

Rootsi ralli algab neljapäeval, 9. veebruaril testikatsega ja sama päeva õhtul sõidetakse ka esimene kiiruskatse.