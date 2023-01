Kontaveit pidi võimsalt servinud Badosa paremust tunnistama

Kohtumine kestis tund ja 14 minutit. Avasetis murdis Badosa kolmandas geimis Kontaveidi servi ja asus 2:1 juhtima. Enda järgmises pallingugeimis päästis Kontaveit kaks murdepalli, aga sellest ühest murdest Badosale piisas, et sett 6:4 võita. Hispaanlanna loovutas avasetis enda servil vaid kaks punkti.

Teises setis murdis Badosa kohe Kontaveidi pallingu ega loovutanud seejärel enda servil punktigi, kuid neljandast geimist tekkis hispaanlannal väike mõõn ja Kontaveit sai murde tagasi. Kontaveidil oli ka murdepall, et 4:2 juhtima minna, aga Badosa suutis siiski servi hoida. Lõpuks võitis Badosa 2:3 kaotusseisust neli geimi järjest, murdes kahel korral Kontaveidi servi.

"Alustasin väga hästi, servisin väga hästi. Väljak on väga kiire, pidin enda mängu kohandama. Aga olin algusest peale väga hea mentaliteediga," rääkis Badosa väljakuintervjuus. "Aga mul on võidu üle väga hea meel, sest austan väga Anetti."

Badosa ja Kontaveit servisid mõlemad viis ässa, Badosa tegi ühe ja Kontaveit viis topeltviga. Enda esimeselt servilt võitis hispaanlanna 77 ja teiselt servilt 72 protsenti punktidest, Kontaveidi vastavad näitajad olid 70 ja vaid 27.

"Sõltub päevast, kui aus olla. United Cupil ei tulnud mul serv väga hästi välja, aga viimased kümme päeva olen tiimiga selle kallal kõvasti vaeva näinud," rääkis Badosa enda servist.

Kontaveit sai kirja 21 ja Badosa 15 äralööki. Mängitud punktidest võitis Badosa 64 ja Kontaveit 44. Eestlanna realiseeris kolmest murdevõimalusest ühe, Badosa suutis seitsmest murdepallist ära kasutada neli.

Teises ringis läheb Badosa vastamisi teise eestlanna Kaia Kanepiga (WTA 32.), kes pääses n-ö õnneliku kaotajana põhitabelisse ja alistas avaringis 6:2, 6:2 vabapääsmega turniirile koha saanud austraallanna Storm Hunteri (WTA 227.).

"Kaia on väga tugev, ta on tippmängijate vastu alati hästi mänginud, nii et ootan tugevat matši. Mängisin temaga kunagi ammu, tean, et tal on võimsad löögid. Aga püüan taas hästi servida," vaatas ta ette järgmisele matšile, kus ta läheb vastamisi Kaia Kanepiga.

Kanepi ja Badosa olid esimest korda omavahel vastamisi 2019. aastal Miami turniiri kvalifikatsiooni avaringis, toona jäi Kanepi peale 6:3, 6:3.

ANETT KONTAVEIT – PAULA BADOSA 4:6, 3:6

Enne mängu:

Kontaveit alustas hooaega eelmisel nädalal Adelaide'i esimesel turniiril, kus jäi avaringis võitluslikus mängus 1:6, 6:4, 6:7 (7) alla eelmise aasta WTA uustulnukaks valitud hiinlanna Zheng Qinwenile.

Eelmise aasta jõulude eel jäi Kontaveit haigeks, mistõttu pidi ta viimasel hetkel loobuma näidisturniirist Dubais. "Olin päris korralikult haige. Umbes nädal või kümme päeva jäi vajalikust ettevalmistusperioodist puudu. Nüüd tuleb see aeg võtta, et füüsis uuesti üles saada ning olla valmis rohkemateks mängudeks," rääkis ta pärast Zhengile kaotamist. "Saan nüüd trenni teha ning nädalaga loodetavasti paremasse vormi."

Badosa on uuel aastal pidanud samuti vaid ühe matši – 1. jaanuaril sai ta uue võistkondliku tenniseturniiri United Cupi ehk ühendatud karikaturniiri alagrupifaasis 6:7 (6), 7:6 (5), 6:1 jagu britist Harriet Dartist, kes oli siis edetabelis 98. kohal. Ülejäänud turniiri istus aga Badosa õlavalu tõttu Hispaania pingil.

Eelmisel aastal jõudsid nii Kontaveit kui Badosa maailma edetabelis teisele kohale.

Omavahel on nad varem mänginud ühe korra ja siis oli võidukas Kontaveit – 2021. aasta Ostrava turniiril jäi eestlanna peale 6:3, 6:4.

Kontaveidi ja Badosa vahelise matši võitja läheb teises ringis vastamisi Kaia Kanepi (WTA 32.) või austraallanna Storm Hunteriga (WTA 227.).