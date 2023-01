Kanepi: ilmselt kõige parem mäng, mis ma siin mänginud olen

"Täna oli ilmselt kõige parem mäng, mis ma siin mänginud olen. Need tingimused sobivad mulle - ei olnud päikest ega väga kuum, tuult samuti polnud, nagu sisetingimused. Kõik tuli enam-vähem välja," rääkis Kanepi, vahendab Delfi Sport.

Kanepi ei suutnud läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile pääseda, kuid tänu rumeenlanna Irina-Camelia Begu loobumisele sai eestlanna võimaluse turniiril osaleda.

"See oli mu jaoks väga üllatav, sest ma pole varem kunagi lucky loser olnud. Alguses oli ju seis, et ma ei saanud põhiturniirile, aga teisel päeval, kui mul juba trenn oli tehtud ja olin valmis Melbourne'i sõitma (järgmisel nädalal algab Australian Open - toim), selgus, et saan ikka mängima. Huvitav kogemus," kommenteeris Kanepi.

Kanepi kohtub järgmises ringis hispaanlanna Paula Badosaga (WTA 11.).