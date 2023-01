Badosa jõudis Adelaide'is settigi kaotamata poolfinaali

Veerandfinaalis sai Badosa (WTA 11.) enam kui kaks ja pool tundi kestnud matšis 7:6 (5), 7:5 jagu brasiillanna Beatriz Haddad Maiast (WTA 15.).

Badosa on kõik senised kolm mängu võitnud kahes setis. Poolfinaalis läheb ta vastamisi venelanna Darja Kasatkinaga (WTA 8.), kes oli avaringis vaba, aga teise ringi ja veerandfinaali läbis ta samuti settigi kaotamata. Pääsu eest poolfinaali alistas Kasatkina 6:3, 7:6 (3) tšehhitari Petra Kvitova (WTA 16.).

Tabeli teisel poolel jõudis esimesena poolfinaali venelanna Veronika Kudermetova (WTA 9.), kes alistas 4:6, 7:6 (5), 6:1 ameeriklanna Danielle Collinsi (WTA 14.). Finaalikoha nimel läheb ta vastamisi šveitslanna Belinda Benciciga (WTA 13.), kes sai 6:2, 3:6, 6:4 jagu prantslanna Caroline Garciast (WTA 4.).

Ehk kõik Adelaide'i veerandfinalistid on maailma edetabelis 16 parema seas ja kõik asetatud mängijad jõudsid kaheksa parema sekka. Viimati juhtus see WTA karussellil 2017. aasta Stanfordi turniiril, et kõik kaheksa asetatud mängijat jõudsid veerandfinaali.