Kontaveit sai vastase teada, maailma esireket jääb vigastuse tõttu eemale

Caroline Garcia (WTA 4.) ja Ons Jabeur (WTA 2.) on esimeses ringis vabad. Belinda Bencic (WTA 12.) kohtub avaringis Garbine Muguruzaga (WTA 55.). Jaimee Fourlis (WTA 152.) kohtub Jekaterina Alexandrovaga (WTA 19.).

Viktoria Azarenka (WTA 26.) mängib avaringis Veronika Kudermetovaga (WTA 9.). Petra Kvitova (WTA 16.) kohtub Ljudmila Samsonovaga (WTA 20.). Irina-Camelia Begu (WTA 34.) loositi vastamisi Storm Hunteriga (WTA 241.) ja Darja Kasatkina (WTA 8.) mängib Jelena Rõbakinaga (WTA 21.).

Madison Keys (WTA 11.), Barbora Krejcikova (WTA 22.), Beatriz Haddad Maia (WTA 15.), Anastassia Pavljutšenkova, Danielle Collins (WTA 14.) ja Jelena Ostapenko (WTA 18.) ootavad omale vastast kvalifikatsiooniringist.

Eesti teisel reketil Kaia Kanepil on võimalus pääseda põhiturniirile läbi kvalifikatsiooniringi.

Maailma esireket poolatar Iga Swiatek jääb õlavigastuse tõttu turniirilt eemale.

