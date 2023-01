Badosa jättis Adelaide'i turniiri pooleli

Üheksanda asetusega Badosa alistas neljapäeval veerandfinaalis brasiillanna Beatriz Haddad Maia (WTA 15.) 7:6 (5), 7:5. Poolfinaalis pidi Badosa vastamisi minema viienda asetusega Darja Kasatkinaga (WTA 8.), kuid ta otsustas reievigastuse tõttu venelannale loobumisvõidu anda.

Paula Badosa has withdrawn from Adelaide 2 due to a right thigh injury.



Daria Kasatkina receives a walkover into Saturday's final. #AdelaideTennis — WTA Insider (@WTA_insider) January 13, 2023

Badosa loodab järgmisel nädalal Melbourne'is algavatel Austraalia lahtistel siiski osaleda. "Olen väga pettunud, et pidin täna (reedel - toim) andma loobumisvõidu, sest ootasin väga seda mängu. Eilne mäng oli väga raske ja füüsiline, tundsin, et tegin oma lihasele liiga. Täna on tunne natukene kehv, nii et jah, loodetavasti olen Austraalia lahtisteks valmis," rääkis Badosa.

Kasatkina läheb laupäevases finaalis vastamisi kas kaheksanda asetusega Belinda Bencici (WTA 13.) või kuuenda asetusega Veronika Kudermetovaga (WTA 9.).