Kontaveit ja Kanepi loositi Austraalia lahtistel ühele tabelipoolele

Melbourne'is loositi tänavuse aasta esimese tennise suure slämmi turniiri ehk Austraalia lahtiste põhitabel, eestlannad Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi on mõlemad tabeli alumises pooles.

Kuigi nad loositi samasse tabelipoolde, on nad seal siiski üsna erinevates otstes – Kontaveit selle ülemises ja Kanepi alumises veerandis ehk omavahel saaksid nad kohtuda alles poolfinaalis.

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 17.) on turniiril 16. asetusega ja läheb avaringis vastamisi austerlanna Julia Grabheriga (WTA 83.). Varem pole nad omavahel mänginud. 26-aastasele Grabherile on see karjääri esimene põhitabelimäng slämmiturniiridel.

Edu korral tuleks esimese asetatud mängijana Kontaveidile kolmandas ringis vastu venelanna Jekaterina Aleksandrova, kaheksandikfinaalis võib ta vastamisi minna 4. asetatud prantslanna Caroline Garciaga.

31. paigutusega Kaia Kanepi (WTA 32.) kohtub avaringis korraldajatelt vabapääsme saanud Kimberly Birrelliga (WTA 166.). Varem on nad omavahel korral mänginud, 2018. aasta Birsbane'i turniiri kvalifikatsiooni avaringis oli Kanepi 6:1, 6:3 parem.

Kui Kanepi jõuab kolmandasse ringi, siis esimese asetatud mängijana on tema tabeliveerandis 2. paigutust omav tuneeslanna Ons Jabeur, kes alustab turniiri sloveenlanna Tamara Zidanšeki vastu.

Maailma esireket Iga Swiatek kohtub avaringis sakslanna Jule Niemeieriga.

Austraalia lahtiste põhiturniir algab esmaspäeval, 16. jaanuaril.