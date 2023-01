Bencic võttis kindla võidu ning teenis oma karjääri kaheksanda WTA tiitli

Bencic alistas finaalis kindlalt 6:0, 6:2 venelanna Darja Kasatkina (WTA 8.) ning teenis oma karjääri kaheksanda WTA turniirivõidu. Mõlemad finaali jõudnud mängijad teenisid poolfinaalis loobumisvõidu.

Kasatkina pääses edasi finaali tänu sellele, et Badosa jättis poolfinaali reievigastuse tõttu pooleli. Bencic sai poolfinaalis loobumisvõidu teiselt venelannalt Veronika Kudermetovalt.

Kõigest tund ja üheksa minutit kestnud finaalmatšis lõi Bencic kolm ässa venelanna kahe vastu. Šveitslanna tegi kaks topeltviga Kasatkina ühe vastu. Bencic võitis oma esimeselt servilt lausa 88% punktidest ja teiselt 40%. Venelanna samad näitajad olid vastavalt 42 ja 27.

Kasatkinal polnud Bencici vastu kasutada mitte ühtegi murdepalli. Šveitslannal tekkis neid võimalusi seitse, millest kasutas ta ära viis.

ATTENTION WTA PLAYERS Belinda Bencic is in red hot form & is coming for all of you



Bencic d. Kasatkina 6-0 6-2 to claim her first title of 2023 in Adelaide



Belinda looks ready to go on another hard court tear like she did to win the 2020 Olympic Gold. You heard it here first pic.twitter.com/yAumWCYQyV