M-Spordi insener: Tänak usub, et Fordiga on võimalik MM-tiitel võita

M-Spordi WRC meeskonna inseneri Jamie McMillani sõnul on tiimiga taasliitunud Ott Tänak arvamusel, et Ford Puma rallimasinaga on võimalik maailmameistriks tulla.

"Kõigil M-Spordis on äärmiselt hea meel näha Otti naasmas," kinnitas McMillan ajalehele Belfast Telegraph. "Meil on oma ajalugu, me kõik teame, milleks on Ott võimeline ning ootame väga, et saaks taas alustada ja näha, mida uuel hooajal meie jaoks varuks on."

"Ott tunneb seda tiimi läbi ja lõhki, ta teab mida oodata ning oli selge, et pärast Hyundaist lahkumist jätkaks ta 2023. aastal vaid juhul, kui tal oleks võimalik taas MM-tiitel võita. Ta sõlmis lepingu alles pärast seda, kui oli saanud Puma Rally1 masina rooli Greystoke'is [M-Spordi baasis] keerata, seega võime seda võtta kui märki, et ta usub, et võime kuuluda kõige teravamasse tippu," lisas põhja-iirlane.

Lõppenud hooaeg valmistas M-Spordile palju pettumust. Ainus tõeliselt kordaläinud ralli oli hooaja esimene võistlus Monte Carlos, kus võidutses Sebastien Loeb ning Craig Breen oli kolmas; sellele järgnes aga vaid üks pjedestaalikoht, kui iirlane saavutas Sardiinias teise koha. Tootjate MM-arvestuses kaotas M-Sport teise koha sanud Hyundaile ligi 200 punktiga.

"Aasta 2022 oli kogu tiimi ja kõigi projektiga seotud inimeste jaoks masendav. Võin kinnitada, et asi ei jäänud raske töö ega pühendumuse taha. Pumal oli kiirust, tõestasime seda, võites kiiruskatseid igal pinnasel. Teame, milleks Ott on võimeline. Ta kuulub üksikute sekka, kellel on võime võita maailmameistritiitel ja pole kahtlustki, et algaval hooajal on eesmärgiks esikoht," kinnitas McMillan.