Martin Järveoja: meil on tegemist olnud enne jõule, jõuludel ja pärast jõule

Palju õnne! Tiimi Kristjan on olemas, aga ma alustan ikka sellest, et kus on Ott?

Kuna Eesti Olümpiakomiteel on kombeks anda üks Kristjan korraga, siis seekord naeratas loosiõnn mulle ja mina sain sellele järele tulla.

Kas olete pärast hooaega saanud puhata või on juba uue tiimiga uus hooaeg käsil?

Autorallis on paraku kalender selline, et kui üks hooaeg lõppeb, siis teine kohe algab. Tiimivahetus ei tee seda aega lihtsamaks. Meil on tegemist olnud enne jõule, jõuludel ja pärast jõule.

Kas olete juba Ottiga mõelnud, kuidas te Kristjaneid jagate?

Nagu ma kõnes ütlesin, meie abikaasad on sellel teekonnal olnud väga tähtsal kohal. Võib-olla peaksid hoopis nemad selle Kristjani omavahel ära jagama.

Kui tuleb ralli võit, siis läheb võitnud paar auto katusele. Kui tuleb galal võit, siis lähed lavale. Kas need minekud on omavahel võrreldavad?

Siin peab alati kõnet pidama. Nagu Janek (Õiglane - toim) ütles, laval olles pead oma mugavustsoonist välja tulema. Selles mõttes on võistelda lihtsam. Aga emotsionaalselt annab see alati suurepärase tunde.