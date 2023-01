Djokovic USA koroonapiirangutest: ma ei saa midagi teha

Ameerika Ühendriikide võimud pikendasid koroonavaktsiini nõuet riiki sisenemisel 10. aprillini, mis tähendab, et endine maailma esireket Novak Djokovic ei saa ilmselt taas osaleda märtsis toimuvatel kõrgema kategooria turniiridel Indian Wellsis ja Miamis.

Teadaolevalt on Djokovic seni koroonavaktsiinist keeldunud ja seetõttu jäid tal mullu vahele kaks suure slämmi turniiri: Austraalia ja USA lahtised. Lisaks ei saanud ta osaleda teistelgi prestiižikatel USA turniiridel, sealhulgas Indian Wellsis ja Miamis.

Nüüd on Austraalia koroonapiiranguid leevendanud ja Djokovic saab mõne aja pärast algavatel Austraalia lahtistel kaasa lüüa. USA aga pikendas piiranguid ja see tähendab, et serblane ei pruugi teist aega järjest Mastersi kategooria turniiridel Indian Wellsis ja Miamis osaleda.

"Kui see on ametlik otsus, siis on. Mis ma teha saan? Mitte midagi. Te teate mu seisukohta," ütles Djokovic pärast Adelaide'i turniiril veerandfinaali jõudmist. "Muidugi loodan osaleda, aga kui ma ei saa minna, siis ei saa."

Djokovic (ATP 5.) jäi Adelaide'i turniiri teises ringis prantslase Quentin Halyse (ATP 64.) vastu avasetis 2:5 taha, aga võitis siis kolm geimi järjest ja võitis lõpuks mängu 7:6 (3), 7:6 (5).

Veerandfinaalis läheb Djokovic vastamisi kanadalase Denis Shapovaloviga (ATP 18.), kes alistas 6:4, 6:3 venelase Roman Safiullini (ATP 88.).