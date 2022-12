Algas Tallinna lauluväljakul toimuva murdmaasuusatamise MK-etapi piletimüük

Tuleva aasta 21. märtsil Tallinna lauluväljakul peetav murdmaasuusatamise maailmakarikasarja vabatehnikasprint toob Eestisse suusamaailma absoluutsesse eliiti kuuluvad sportlased, kes võitlevad siin 1500 m pikkusel 52 tõusumeetriga trassil väärtuslike punktide eest. Eesti koondise sportlasi saab korraldajamaa rajale lubada kuni 20.

Võistluse direktor Vahur Leemets leiab, et Tallinna lauluväljakul on tippsuusatajate iga liigutus ja ilme publiku jaoks just kui peo peal. "Võistlustrass on oma raskuselt võrreldav MM-i võõrustava Planica suusakeskuse rajaga Sloveenias. Selle äärde mahub põnevat heitlust jälgima kuni 10 000 inimest. Pileteid saab Piletitasku portaalist osta juba nüüd," ütles Leemets.

Eestis toimuva MK-etapi õnnestumisse panustavad parimate teadmistega kohalikud spordikultuuri vedajad. "Piletimüüki veab üle veerandsaja aasta Suusaliidu juures töötanud sporditegelane ja endine suusataja Ülle Viinapuu, võistluste tehnilise poole eest vastutab maailmas üle 50 MK-etapi korralduse juures enamasti tehnilise delegaadi rollis olnud Robert Peets, turvalisuse tagab Meeskond, sekretariaadi tööd koordineerib koos oma tiimiga Eesti spordiürituste raudvara Merike Õun ja rahvusvahelise telepildi eest vastutab režissöör Marek Miil. Sündmuse õnnestumisse panustab ligi 200 eestimaalast."

Esimene murdmaasuusatamise MK-etapp toimus Eestis 1999. aastal. Esimesed kolm Otepää MK-etappi toimusid iga kahe aasta tagant: 1999, 2001 ja 2003. Siis toimusid Otepää MK-etapid igal talvel kuni aastani 2012. Viimati võistles maailma suusaparemik Eestis 2019. aastal.

Pileteid saab osta siit.