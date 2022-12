Swiateki võistkond tegi maailma tenniseliigas võiduka alguse

Võistlusest võtavad osa 17 tennisisti ja osalejad on jaotatud nelja tiimi. Võistlusformaat näeb ette, et nii üksikmängus kui ka paarismängudes mängitakse kahe seti võiduni. Viimasel mängupäeval lähevad vastamisi kaks paremat võistkonda, et selgitada välja üldvõitja.

Avapäeval võttis 2:1 (30:27) võidu Kitesi võistkond, kuhu kuuluvad Iga Swiatek (WTA 1.), Eugenie Bouchard (WTA 327.), Felix Auger-Aliassime (ATP 6.) ja Holger Rune (ATP 11.).

Rune ja Bouchard kaotasid paarismängu 2:6, 3:6 Eaglesi võistkonna esindajatele Bianca Andreescule (WTA 46.) ja Nick Kyrgiosele (ATP 22.), kuid üksikmängudes olid võidukad Ritesi liikmed. Esmalt alistas Swiatek 6:3, 6:4 tulemusega Caroline Garcia (WTA 4.) ja seejärel sai Auger-Aliassime 7:5, 6:3 jagu Kyrgiosest.

Teisipäeval alustab turniiri Anett Kontaveidi võistkond Hawks. Lisaks eestlannale esindavad Hawksi ka Jelena Rõbakina (WTA 21.), Alexander Zverev (ATP 12.) ja Dominic Thiem (ATP 102.). Hawksi esimeseks vastaseks on Falcons, kelle ridades mängivad Novak Djokovic (ATP 5.), Grigor Dimitrov (ATP 28.), Arina Sabalenka (WTA 5.) ja Paula Badosa (WTA 13.).

Kontaveit osaleb teisipäeval paarismängus, kui koos Thiemiga minnakse vastamisi Dimitrovi ja Badosaga. Neljapäeval kohtub Kontaveit üksikmängus Swiatekiga ning reedel on Kontaveidi ja Theimi vastasteks Andreescu ja Rohan Bopanna (ATP paarismängu 19.).