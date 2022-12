Kontaveit peab Dubais toimuva turniiri vahele jätma

Võistlusest võtavad osa 17 tennisisti ja osalejad on jaotatud nelja tiimi. Võistlusformaat näeb ette, et nii üksikmängus kui ka paarismängudes mängitakse kahe seti võiduni. Viimasel mängupäeval lähevad vastamisi kaks paremat võistkonda, et selgitada välja üldvõitja.

Kontaveit pidi mängima võistkonnas Hawks koos Jelena Rõbakina (WTA 21.), Alexander Zverevi (ATP 12.) ja Dominic Thiemiga (ATP 102.), aga ei saa haigestumise tõttu kaasa teha, kinnitati ERR-ile Kontaveidi tiimist.

Eestlanna jaoks oleks turniir alanud teisipäeval paarismänguga, kui ta pidi koos Thiemiga vastamisi minema Grigor Dimitrovi ja Paula Badosaga. Kontaveidi haigestumise tõttu osaleb Hawksi võistkonnas tema asemel rumeenlanna Sorana Cirstea.