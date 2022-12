Zverev üllatas maailma tenniseliigas Djokovici

Üllatus oli see eelkõige selle poolest, et äsja vigastuspausilt naasnus Alexander Zverev (Saksamaa) on tõusnud juba nii heasse vormi, et alistas Novak Djokovici (Serbia) 6:3, 6:4. Kuid samas oli Djokovicil novembris nii tihe mängugraafik, et arvatavasti kulutas ta detsembri esimese poole puhkuseks ja pole veel vormi kogunud. Teises üksikmängus alistas Jelena Rõbakina (Kasahstan) vaatamata masendavale algusele Arina Sabalenka 0:6, 6:1, 10:6," vahendab Tennisnet.ee.

Segapaarismängu Hawks kaotas ja seal oli Dominic Thiemi paariliseks hoopis Anastassia Pavljutšenkova, kuigi algselt pidi Anetti asendama rumeenlanna Sorana Cirstea. Pavljutšenkova mängis esimest korda pärast mais alanud vigastuspausi, mis on ta maailma edetabelis kukutanud 368. kohale. Kuid venelanna saab kasutada vigastuseelset edetabelikohta, mis võimaldab tal pääseda Australian Openi põhiturniirile. Thiem ja Pavljutšenkova kaotasid Grigor Dimitrovile (Bulgaaria) ja Paula Badosale (Hispaania) 7:5, 3:6, 4:10.