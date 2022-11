Anett Kontaveit osaleb detsembris maailma tenniseliiga võistlusel

Võistlusest võtavad osa 18 tennisisti, kelle hulka kuulub ka maailma tippe. Osalejad on jaotatud nelja tiimi, kus kahes võistkonnas on viis ja teistes neli liiget.

Kontaveit esindab Hawksi võistkonda ning lisaks temale kuuluvad sinna ka Jelena Rõbakina (WTA 22.), Dominic Thiem (ATP 102.) ja Alexander Zverev (ATP 12.).

Falconsi võistkonnas on Novak Djokovic (ATP 8.), Paula Badosa (WTA 12.), Arina Sabalenka (WTA 7.) ja Grigor Dimitrov (ATP 28.).

Eaglesite võistkonda kuuluvad Nick Kyrgios (ATP 22.), Caroline Garcia (WTA 6.), Bianca Andreescu (WTA 46.), Andreas Seppi (ATP 351.) ja Rohan Bopanna.

Kitesi tiimis on naiste maailma esireket Iga Swiatek, Felix Auger-Aliassime (ATP 6.), Eugenie Bouchard (WTA 328.), Gael Monfils (ATP 52.) ja Sania Mirza.

Võistlusformaat on jaotatud selliselt, et mängitakse kahe seti võiduni nii üksikmängus kui ka paarismängudes. Viimasel mängupäeval lähevad vastamisi kaks paremat võistkonda, et selgitada välja Dubais toimuva maailma tenniseliiga üldvõitja.

"Selline uus võistlus on põnev, selles pole kahtlust," ütles Djokovic. "Mulle väga meeldib Dubais mängida, mul on seal aastate jooksul palju edu olnud ja ma naudin sealseid fänne väga. See on midagi teistsugust ja sellest osa saamine on suurepärane," lisas Djokovic.

"Maailma tenniseliiga on võistlus, mille sarnast pole kunagi varem olnud. See formaat pakub suurejoonelist segu spordist ja meelelahutusest. Me ei jõua ära oodata, et saaksime tervitada fänne üle kogu maailma sellel tähtsal sündmusel, mis tähistab tennises uut ajastut," ütles maailma tenniseliiga esimees Rajesh Banga.