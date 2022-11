Kontaveit mängib show-võistlusel maailma esireketiga

Eesti esinumber Anett Kontaveit (WTA 17.) teeb detsembri lõpus Dubais kaasa esimest korda peetaval show-võistlusel, mida nimetatakse maailma tenniseliigaks. Üksikmängus on Kontaveit üles antud ühes vastasseisus, kus tema vastu mängib maailma esireket Iga Swiatek.

Turniiril lööb kaasa 18 tennisisti, kes on jaotatud nelja segavõistkonda. Kontaveit kuulub Hawksi võistkonda koos Kasahstani esindava Jelena Rõbakina, austerlase Dominic Thiemi ja sakslase Alexander Zvereviga.

Hawksi mängupäevad on 20., 22. ja 23. detsember. Iga matš koosneb meeste ja naiste üksikmängust ning segapaarismängust.

20. detsembril läheb Hawks vastamisi Falconsiga, Kontaveit on seal üles antud segapaarismängus koos Thiemiga ning neile tulevad vastu hispaanlanna Paula Badosa ja bulgaarlane Grigor Dimitrov. Üksikmängudes kohtuvad Zverev ja serblane Novak Djokovic ning Rõbakina ja valgevenelanna Arina Sabalenka.

22. detsembril on Hawksi vastaseks Kitesi tiim ning selles matšis on Kontaveit üles antud üksikmängus, kus tema vastaseks on maailma esireket Swiatek. Teises üksikmängus läheb Thiem vastamisi prantslase Gael Monfilsiga ning Zverev ja Rõbakina mängivad kanadalaste Eugenie Bouchardi ja Felix Auger-Aliassime'iga.

23. detsembril mängib Hawks Eaglesi võistkonnaga. Üksikmängudes lähevad vastamisi Zverev ja austraallane Nick Kyrgios ning Rõbakina ja prantslanna Caroline Garcia, Kontaveit ja Thiem kohtuvad segapaarismängus India paarismängueksperdi Rohan Bopanna ja kanadalanna Bianca Andreescuga.

Võistkondade turniiri kaks paremat kohtuvad 24. detsembril finaalis.