M-Sport kinnitas Tänaku kõrvale teise põhisõitja

25-aastane prantslane alustas WRC karjääri Hyundais, kus ei suutnud kahe hooaja jooksul läbilööki saavutada ning veetis lõppeva aasta M-Spordis ainult Euroopa rallidel osaledes.

Kuigi Loubet sai Fordis seega kaasa lüüa vaid seitsmel rallil, saavutas ta nii Itaalias kui Kreekas neljanda koha ja kogus punkte ka Portugalis ning Hispaanias. Tasuks sai prantslane nüüd oma karjääri esimese täispika lepingu.

"See on minu jaoks unistuse täitumine, olen sellest unistanud juba lapsest saadik. Et saan iganädalaselt tegeleda oma elu suurima kirega ning nüüd ka täispika hooaja, on midagi fantastilist," rääkis prantslane.

"Olen alati tahtnud olla põhikohaga sõitja ja tiimile punkte tuua, seega olen väga rahul, et M-Sport minusse niimoodi usub," jätkas Loubet. "Tänan väga Malcolm [Wilsonit] ja Rich [Milleneri], kes on minu heaks teinud fantastilist tööd. Mul on väga hea meel taas M-Spordiga töötada ning Oti tiimikaaslaseks olla on midagi väga erilist."

Loubet' kaardilugejaks saab endine Thierry Neuville'i partner Nicolas Gilsoul.