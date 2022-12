Tänak: olen nagu Malcolm Wilsoni kasupoeg

Eksklusiivses intervjuus DirtFishile rääkis Tänak oma naasmisest M-Sporti. Eestlane selgitas liitumise põhjuseid ja ka suhteid uue bossi Wilsoniga.

"Ta on väga sportlik mees ja ta mõistab äri väga hästi, nii et ilmselt ta teab, miks ma tagasi olen. Ta teab, mis on minu kavatsused ja miks ma tagasi tulen," sõnas Tänak. "Ma ei tule nalja pärast. Tulen spordi pärast, nii et ta mõistab seda väga hästi," kommenteeris Tänak.

Tänak tegi esimest korda Wilsoniga koostööd siis, kui ta esimest korda Puma Rally1 autot testis. Tänakult küsiti, kas ta on juba saanud proua Wilsoni kokkamist proovida.

"Muidugi, muidugi," naeratas ta. "Ma olen seal olnud nagu kasupoeg. Tõenäoliselt mitte niivõrd pereliige, aga ütleme, et nad kindlasti hoolitsevad minu kui kasupoja eest."

See on perekondlik õhkkond, mis on pärast tormist 2022. aasta Hyundai hooaega kergenduseks, kuid mida teeb Tänak oma uuest 2023. aasta autost?

"Nad on teinud nutikaid asju ja nagu ma ütlesin, tempo on tugev. Nii et kindlasti on asju, mida saame parandada ja on asju, mida saame paremaks ja tugevamaks muuta. Töötame selle kallal kindlasti," ütles Tänak.

Pole veel teada, kes on järgmisel aastal M-Spordis Tänaku meeskonnakaaslased.