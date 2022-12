Rovanperä: tore on näha Otti minemas M-Sporti

"Järgmine aasta tuleb tiitliheitluse kohalt kindlasti raskem. Ma arvan, et kõik tiimid, eriti Hyundai, on meile palju lähemal kui nad olid hooaja alguses," lausus Rovanperä autospordi hooaja lõpu auhinnagalal väljaandele Motorsport.com.

"Tore on näha Otti minemas M-Sporti, meil on võidukad sõitjad kõikides tiimides läbi terve hooaja. Nii et kindlasti saab see olema suur väljakutse ja meie jaoks suurem katsumus kui sel aastal. Peame veel kõvemini pingutama ja tegutsema kindlalt."

Kuigi 22-aastane soomlane usub konkurentsi tihenevat, siis lisas ta, et esimest tiitlit on ikkagi kõige keerulisem teenida. "See on olnud imeline hooaeg ja esimese tiitli võitmine on alati kõige raskem - tulla toime pinge ja kõige muuga, aga see hooaeg oli meie jaoks väga hea," ütles ta.

"Võib-olla ei oodanud me seda [tiitlit] veel nii kiiresti, aga see oli alati eesmärgiks. Me pingutasime kogu aeg. Kogu selle aja sõites ei mõelnud ma sellele, et oleme noored või et mul pole kogemusi. Iga kord üritasin olla nii kiire kui võimalik."

Autoralli MM-hooaeg algab 19.-22. jaanuaril traditsiooniliselt Monte Carlo ralliga.