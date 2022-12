Tänak: varuvariant oli oma punase traktoriga lund lükata

Aastatel 2018-2019 sõitis eestlane Toyota tiimis ja tuli 2019. aastal ka maailmameistriks, pärast seda on ta kolm hooaega esindanud Hyundaid, aga tiitlivõiduni ei jõudnud. "Ma tahtsin olla kohas, kus saab täielikult keskenduda sellele, mis on tiimi või meie endi võimuses, et võidelda meistritiitli eest," lausus Tänak.

"See on põhjus, miks ma kaalusin M-Sporti minekut - ja mõistagi on meistritiitel minu eesmärk. Ma tean, milleks M-Sport võimeline on, kuid samuti näib, et Puma [Fordi hübriidiajastu võistlusmasin - ERR] on olnud algusest peale üsna tugev - põhimõtteliselt alates stardikäsklusest."

"Mulle tundub, et see on midagi, millele saab miskit peale ehitada ja millega edasi areneda," jätkas eestlane. "Samuti on seljataga Ford, kes on endiselt huvitatud tõestamisest, et nad on võimelised rallit hästi sõitma. Nii et koos Fordi ja M-Spordiga näen võimalust taas midagi suur üles ehitada."

Kuigi Hyundaiga soovitud tulemust ei tulnud, siis miskit halba Tänak oma endise tööandja kohta ei öelnud. "Seal on palju inimesi, kellega kokku puutusin ja kes tegid suurepärast tööd, et mind toetada nii palju kui võimalik, nii et ma ei saa nende kohta midagi halba öelda. Seal olid mõned suurepärased inimesed, kellest on kindlasti raske lahkuda. See ei olnud lihtne, aga minu eesmärk on šanss võidelda meistritiitli eest."

Tänak nõustub, et õhus oli ka variant 2023. aastal üldse mitte sõita. "Mõistagi - see oli pärast Jaapanit päris pikalt õhus. Allkiri Hyundaist lahkumiseks oli antud ja mul ei olnud ausalt öeldes teist võimalust, nii et lõpuks oli mul õnne, et tuli M-Spordi ettepanek ja jõudsime kokkuleppele. Põhimõtteliselt küll - enam-vähem oli nii, et varuvariante ei olnud. Varuvariant oli sõita lihtsalt kodus oma punase traktoriga ja lükata lund."

2019. aastal maailmameistriks tulles oli Tänak selgelt sarja kiireim mees ja kui tehnilised probleemid ei kimbutanud, siis keegi talle väga vastu ei saanud. Seda tunnet tahab ta uuesti kogeda. "Selline tunne... see vajab kogupaketti. Ralli on võistkonnasport ja vaja läheb palju rohkemat kui lihtsalt iseennast," lausus eksmaailmameister.

"Autos istub veel üks inimene, palju inimesi kõnnib ümber auto ja kontoris ja nii edasi. Vaja on kogupingutust. Kindlasti me seda tunnet otsime. Tõenäoliselt teame, mis selleks vaja on - lõpuks on küsimus selles, kas sellega ka toime tuleme."

"Aga see on eesmärk," tähtsustas ta. "Ütleme nii, et viimased aastad ei ole ma olnud rahul. Teisena lõpetamine sel hooajal mind ei rahulda, mul on mõned kõrgemad eesmärgid ja ma ei ole veel alla andnud. Plaan on võidelda end tagasi."