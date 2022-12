Paltser Tänaku minekust tagasi M-Sporti: see oli ilus jõulukink

"Viimane õlekõrs see oli. Ta läheb tagasi, kus ta teab enamus inimesi. Kui me mõtleme Toyota ja Hyundai peale, siis ta läks uude keskkonda," sõnas Paltser.

Rallieksperdi Rauno Paltseri sõnul tõotab järgmine hooaeg põnev tulla just seetõttu, et Kalle Rovanperä on Toyotas, Thierry Neuville Hyundais ning Ott Tänak Fordis. M-Sport Fordiga võitis Sebastien Loeb hooaja esimese ralli Monte Carlos.

"Kui mõtleme tagasi sellele hooajale, siis Sebastien Loeb, kes esimese ralli võitis, siis tegelikult kahte rallit ta veel juhtis. Üks tehnilistel probleemidel ja üks oma sõiduvea tõttu pooleli jäi. Ma arvan, et täit potentsiaali me sellest autost ei saanud, täiesti tippu seal meeskonnas ei olnud. Järgmine hooaeg saab selles suhtes põnev olema, et Rovanperä Toyota, Neuville Hyundai ja Tänak Ford," kommenteeris Paltser.

Paltseri sõnul oli Ott Tänaku M-Sporti minek kõigile ilusaks jõulukingiks.

"Lisaks Otile ja Martin Järveojale ning M-Sport meeskonnale oli see ilus jõulukink rallisõpradele," ütles Paltser.