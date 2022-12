Ott Tänak eelistab testimisele puhkust: ka vaimselt peab valmis olema

Kuigi Tänakul tuleb startida jaanuaris uue hooaja avaetapil Monte Carlos enda jaoks uue masinaga, siis selle aastanumbri sees ta enam Pumat ei testi. "Ausalt öeldes on isegi minu enda huvides detsembris pisut puhata," sõnas eestlane väljaandele DirtFish.

"On olnud pikk ja mitmel moel üsna stressirohke aasta. On olnud tegelikult väga-väga raske aasta ja naudin väga kodus olemist ja perega koosviibimist." Aastanumbri vahetuses loodab ta aga taas rallile keskenduda.

"Ma mõtlen, et oluline on kõigil energiat koguda ja ärgata esimesel jaanuaril täis energiat ja motivatsiooni," jätkas Tänak. "See on isegi olulisem kui mõni testipäev. Ka vaimselt peab valmis olema."

Kuidas Tänak ise hindab oma seisu võrreldes aastatagusega, kui ees ootas kolmas hooaeg Hyundai tiimis, aga esimene hübriididega? "Mõnes mõttes ei ole see erinev. Mind ootab katsumus ja minu selja taga on kogu tiim, kes annab mulle võistlemiseks kõikvõimalikud vahendid. See saab olema väljakutse, aga kindlasti ma ootan seda."

Autoralli MM-sarjas on kirjas 13 etappi, neist esimene peetakse Monte Carlos 19.-22. jaanuaril.