Tilga kaotas Talence'is avapäeval punkte hüppealadel

Prantsusmaal Talence'is toimuvat traditsioonilist mitmevõistlejate kohtumist Decastar juhib nelja ala järel Makenson Gletty. Ainsa eestlasena on võistlustules Karel Tilga, kes alustas tugeva 100 meetri jooksuga, ent kaotas punkte nii kaugus- kui kõrgushüppes.

Tilga alustas kümnevõistlust 100 meetri ajaga 10,98. Tema isiklik rekord on 14 sajandikku parem, tänavu on ta saanud kirja 10,95. Alavõitu jäid jagama šveitslane Nino Portmann ja ameeriklane Hakim McMorris, kes jooksid mõlemad 10,55. Amadeus Gräber, Makenson Gletty ja Pierce LePage said kirja aja 10,61.

Kaugushüppes sai Tilga avakatsel kirja 7.16, teises voorus mõõdeti tema hüppel pikkust üks sentimeeter vähem ning viimasel katsel jäi talle 6.72. Teisel alal andis Tilga veidi punkte ära: karjääri jooksul ka 7.69 hüpanud eestlane sai näiteks mai lõpus Götzises kirja 7.39.

Alavõidu teenis teises voorus 7.89 hüpanud Sander Skotheim, olümpiavõitja Damian Warner sai kirja 7.82 ja McMorris kolmandana 7.72.

Kuulitõukes teenis Tilga viimases voorus tõugatud 14.86-ga kolmanda koha. Alavõit läks prantslasele Makenson Glettyle (15.86), Skotheim kordas oma rekordvõistlusel kirja läinud tulemust 13.98. Küll ebaõnnestus norralane siis kõrgushüppes, kus ta ületas vaid kaks meetrit. Ka Tilga andis punkte ära, kui kirja läks teisel katsel ületatud 1.94.

Päeva viimase ala eel on Tilga 3247 punktiga 14. kohal. Oma isikliku rekordi graafikule kaotab eestlane ligi 300 punktiga ning ta liigub potentsiaalselt 8400 punkti kursil. Liidriks on kõrgushüppes uue isikliku rekordi (2.06) püstitanud Gletty 3549 punktiga.

Kahe ala järel on Skotheimil 1964, Warneril 1962 ja McMorrisel 1953 punkti. Tilga on 1717 punktiga eelviimasel ehk 17. kohal, eestlane kaotab kaugushüppe järel oma isikliku rekordi graafikule 135 punktiga ehk liigub umbes 8550 punkti kursil.