M-Spordi juht Loebist: kahe tippsõitja palkamine on väga kulukas

M-Spordi autoralli meeskonna juht Richard Millener tõdes, et neil on pärast Ott Tänaku palkamist keeruline üheksakordse maailmameistri Sebastien Loebiga kokkuleppeni jõuda.

Loeb tegi lõppenud hooajal M-Spordiga kaasa neljal rallil ja võttis Monte Carlos meeskonna ainsa võidu. Millener kinnitas, et M-Sport soovib kogenud prantslast palgata ka järgmiseks hooajaks, kuid raskusi valmistab meeskonna rahaline seis.

"Ilmselgelt tahame, et Sebastien sõidaks meie autoga, aga ma arvan, et seda on Monte Carlo ralliks üpris keeruline saavutada. Oleme hetkel kõik oma ressursid Otti alla pannud ja seega peame jääma realistlikuks. Kahe tippsõitja palkamine on väga kulukas, meil pole mõtet ennast liiga palju koormata," rääkis Millener väljaandele Autosport.

"Oleme juba varasemalt öelnud, et kui peame MM-sarjas ühe sõitjaga piirduma, siis on selleks sõitjaks Ott. Tahame ka Sebastieni, kuid tema palkamiseks peame leidma alternatiivseid lahendusi," lisas Millener.

M-Sporti on seostatud ka Pierre-Louis Loubet'i ja Gus Greensmithiga. "Oleks tore, kui Pierre-Louis meiega jätkaks, kuid praeguseks pole meile teada, milline on tema järgmise aasta võistlusprogramm," ütles Millener, lisades, et läbirääkimised Greensmithiga algavad sel nädalal.

Autoralli MM-sarja uus hooaeg algab 19. jaanuaril Monte Carlos. Rallile registreerumise tähtaeg lõppeb 16. detsembril.