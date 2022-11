Kanada võitis esimest korda Davise karikaturniiri

Finaali esimeses üksikmängus läksid vastamisi maailma edetabeli 18. reket Denis Shapovalov (Kanada) ja 95. reket Thanasi Kokkinakis (Austraalia). Shapovalov võitis poolteist tundi väldanud kohtumise 6:2, 6:4.

Teises üksikmängus kohtusid finalistide esireketid Felix Auger-Aliassime (ATP 6.) ja Alex De Minaur (ATP 24.) ning peale jäi Kanada esinumber Auger-Aliassime, kes võttis 6:3, 6:4 võidu.

"Mul on raske oma tundeid kirjeldada," ütles Auger-Aliassime pärast finaali. "Kasvasime Denisega koos üles ja unistasime sellisest võidust. See on suur hetk minu ja Kanada jaoks."

Kanada tuli esimest korda Davise karikavõitjaks, 2019. aastal kaotati finaalis 0:2 Hispaaniale. "2019. aasta kaotus oli väga valus. See tekitas nii tühja tunde, seekord tahtsime iga hinna eest võita," lisas Shapovalov.