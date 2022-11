Austraalia jõudis 19-aastase vahe järel Davise karikaturniiri finaali

Borna Coric viis Thanasi Kokkinakise 6:4, 6:3 alistamisega Horvaatia ette, kuid Alex de Minaur sai seejärel ilma suurema vaevata 6:2, 6:2 jagu Marin Cilicist.

Nii jäi turniiri esimest finalisti otsustama paarismäng, kus Max Purcell ja Jordan Thompson kaotasid Nikola Mektici - Mate Pavici vastu avaseti 6:7 (3), aga võitsid kaks järgmist 7:5, 6:4. Viimati mängis Austraalia Davise karika finaalis aastal 2003, toona alistati Hispaania.

"See on olnud pikk aeg," sõnas Austraalia koondise kapten Lleyton Hewitt, kes alistas tolles 19 aasta taguses finaalis viies setis Juan Carlos Ferrero. "Olen poiste üle väga õnnelik, nad on väärt võimalust finaalis mängida."

Laupäeval selgitavad teise finalisti välja Itaalia ja Kanada, finaal toimub Malagas pühapäeval.