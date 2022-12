Karmist vigastusest taastunud Zverev naasis väljakule

Zverevi parema jala hüppeliigeses rebenes kolm külgmist sidet ja seetõttu pidi sakslane ka operatsioonil käima. Kuigi algselt lootis ta suve lõpuks väljakutele naasta, võttis taastumine oodatust kauem aega ja seetõttu ta pärast Prantsusmaa lahtisi enam ühelgi ametlikul turniiril osaleda ei saanudki.

Diriyah karika nime kandval näidisturniiril alistas Zverev kaheksandikfinaalis 10:8, 10:7 viimastel aastatel samuti vigastustega kimpus olnud 2020. aasta USA lahtiste võitja Dominic Thiemi. Veerandfinaalis pidi aga Zverev tunnistama Daniil Medvedevi 6:0, 6:4 paremust.

Medvedev läheb näidisturniiri poolfinaalis vastamisi šveitslase Stan Wawrinkaga, teise finalisti selgitavad britt Cameron Norrie ja ameeriklane Taylor Fritz.

Ülejärgmisel nädalal osaleb Zverev ka esimest korda peetaval show-võistlusel, mida nimetatakse maailma tenniseliigaks. Seal kuulub ta ühte võistkonda Thiemi, Anett Kontaveidi ja Wimbledoni võitja Jelena Rõbakinaga.

He is back! @AlexZverev wins his comeback match after his injury against his good friend @domithiem 10:8, 10:7 pic.twitter.com/eNKApNu7US