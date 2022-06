Zverev andis Nadalile maratonmängu lubanud poolfinaalis loobumisvõidu

Avasetis murdis Zverev kohe mängu esimeses geimis, sellele järgnesid mõlema mehe poolt kindlad pallingud kuni kaheksanda geimini, kus reedel 36. sünnipäeva tähistaval Nadalil õnnestus vastu murda.

Kümnendas geimis ei suutnud hispaanlane ära kasutada kolme settpalli ja nii mindi kiiresse lõppmängu, kus Nadal päästis ise neli settpalli ning võitis lõpuks tunni ja 31 minuti pikkuseks veninud pingelise avavaatuse 7:6 (10:8).

Kaootilises teises setis murdsid mehed esimesest üheksast pallingust kaheksa ja Nadali löök oli just toonud tabloole viigiseisu 6:6, kui palli päästa üritanud Zverev libises, vigastas hüppeliigest ning jäi väljakule lebama. Saksa esinumber viidi väljakult ratastoolis ära ja kümme minutit hiljem tuli ta karkudel publikut tänama. Selleks hetkeks olid mehed väljakul olnud juba kolm tundi.

"Väga kurb ja kahju," sõnas hispaanlane väljakuintervjuus. "Tal oli pooleli uskumatu turniir. Ta on tuuril väga heaks kolleegiks. Tean, kui palju ta võitleb slämmivõidu nimel, aga praegu oli tal palju ebaõnne. Tean ainult seda, et ta võidab kindlasti rohkem kui ühe [slämmiturniiri]. Soovin talle parimat ning kiiret paranemist."

"Oli ülimalt raske mäng, üle kolme tunni ja me ei olnud veel teist settigi lõpetanud. Kui ta mängib sellisel tasemel, on see tuuril üheks suurimaks väljakutseks," lisas Nadal. "Muidugi on minu jaoks järjekordsel slämmil finaalis mängida unistuseks, aga samal ajal mäng niimoodi lõpetada.. näha Sašat enne koos väljakule naasmist nutmas oli väga raske hetk, seega soovin talle vaid parimat."

Turniiri 13-kordne võitja Nadal pääses Pariisis finaali 14. korda, oma karjääris on ta aasta teisel slämmiturniiril kaotanud vaid kolm kohtumist. Hispaanlase vastane tuleb kaheksanda asetusega norralase Casper Ruudi ning 20. paigutatud Marin Cilici vahelisest poolfinaalist.