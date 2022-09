Rängast vigastusest paranevat Zverevit tabas tagasilöök

Zverev on varasemalt avaldanud lootust, et saab käimasoleva nädala lõpus algaval Davise karikasarja finaalturniiril kaasa teha. Paraku pidi maailma viies reket turniirieelsel pressikonverentsil teatama, et tal on luuvigastus, mis tekitab talle palju valu ja seetõttu pikeneb tema vigastuspaus parimal juhul nädalate, halvimal juhul kuude pikkuseks.

"Minu suureks eesmärgiks oli osaleda oma kodulinnas toimuval Davise karikaturniiril. Viimastel nädalatel oli see üks asi, mis mind ikka ja jälle motiveeris. Kuid nüüd on see unistus purunenud ja see teeb mind uskumatult kurvaks. Andsin endast kõik, et siin mängida, kuid uued probleemid sunnivad mind võistlusest loobuma. Jään ikkagi Hamburgi ja toetan meeskonda pingilt," rääkis Zverev pressikonverentsil.

"See, et Alexander mängida ei saa, on väga valus nii talle kui ka meile," sõnas Saksamaa kapten Michael Kohlmann. "Ta on mängija, kelle puudumine teeb meie jaoks finaali jõudmise raskemaks, aga samas olen veendunud, et meeskond suudab tema puudumist kompenseerida." Zverevit asendab maailma 153. reket Yannick Hanfmann.

16.-18. septembrini toimuva Davise karikasarja finaalturniiri alagrupifaasis läheb Saksamaa vastamisi Prantsusmaa, Belgia ja Austraaliaga.