Zverev avaldas vigastuse tõsiduse

Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste poolfinaalis karmilt vigastada saanud Alexander Zverev (ATP 3.) avaldas, et tema parema jala hüppeliigeses on rebenenud kolm külgmist sidet.

"Meil kõigil on elus oma teekond, see on osa minu omast. Järgmisel nädalal saavutan karjääri kõrgeima koha ehk tõusen maailma teiseks reketiks, kuid täna (teisipäeva - toim) hommikul käisin operatsioonil," kirjutas Zverev Instagramis.

"Pärast täiendavaid uuringuid saime kinnitust, et minu paremas pahkluus on rebenenud kõik kolm külgmist sidet. Et võimalikult kiiresti võistlustulle naasta ja tagada kõigi sidemete korralik paranemine, oli operatsioon kõige parem valik. Minu taastusravi algab nüüd ja teen endast kõik, et tulla tagasi tugevamana kui kunagi varem."

L'Equipe'i sõnul ootab Zverevit ees kuue kuni kaheksa nädala pikkune võistluspaus. Seetõttu jääb sakslane kindlasti eemale juuni lõpus algavast Wimbledoni slämmiturniirist, kuid vigastus võib mõjutada ka tema osalemist aasta viimasel suure slämmi turniiril USA-s, mis algab augusti lõpus.