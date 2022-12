Kläbo jätab koduse MK-etapi vahele

26-aastast suusatajat kimbutab külmetushaigus ja seetõttu tegi ta eelmisel nädalal Lillehammeris kaasa üksnes sprindis, mille küll võitis. Sellele eelnenud ja järgnenud distantsisõitudel ta aga ei startinud.

Kläbo võitis hooaja avaetapil Rukal kõik kolm võistlust: klassikasprindi, 10 km eraldistardist klassikatehnikasõidu ja 20 km vabatehnika jälitussõidu. Sel nädalal on Beitostölenis kavas klassikasprint ja 10 km eraldistardist klassikatehnikasõit.

Praeguste plaanide kohaselt kavatseb Kläbo osaleda järgmisel nädalal Davosis peetaval etapil, kus on kavas vabatehnikasõidud. Samuti on norralasel plaanis osaleda aasta viimasel päeval algaval Tour de Skil, mille kahekordne võitja ta on.