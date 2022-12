Aivar Rehemaa: oleme suve algusest peale teinud korralikku tööd

Eesti murdmaasuusatamise koondisesse kuuluvad Martin Himma ja Alvar Johannes Alev näitasid väga häid tulemusi Soomes Ruka MK-etapil, kui Himma teenis oma karjääri parima 20. koha 10 km klassikadistantsil. Lisaks olid nii Himma kui Alev 20-kilomeetri pikkuses jälitussõidus 25 parema seas.

"Saab järeldada seda, et oleme suve algusest peale teinud korralikku tööd. Keegi pole sussi lohistanud ja õnneks tulid ka esimeselt maailmakarikalt vastavad tulemused. Nagu ma olen ka enne öelnud, siis see minu jaoks väga suur üllatus ei olnud, et sellised tulemused tulid," ütles Eesti suusakoondise peatreener Aivar Rehemaa.

"Püüdleme paremuse poole, et maailma parimatega vahet vähendada. Olen hetkel üsna optimistlikult meelestatud," lisas Rehemaa.

Rehemaa sõnul on suurim muudatus see, et suvest saadik on kogu koondis õlg-õla kõrval treeninud, mis tekitab hea trennisisese konkurentsi.

"Kõige suurem muudatus on see, et kogunesime üle mitme aasta, 30. mail tulid sportlased ja tänaseks kuus kuud hiljem oleme kasvanud meeskonnaks. Õlg-õla kõrval trennikonkurentsi pole poisid ammu tundnud ja mina treenerina näen, et see on meile päris palju juurde andnud," kommenteeris Rehemaa.