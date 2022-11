Ott Tänak ei sõida uuel hooajal Toyotas ega Hyundais

Toyota eest keeravad uuel aastal põhikohaga rooli maailmameister Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans, kolmandat masinat jäävad jagama Sebastien Ogier ning nii-öelda Toyota juuniortiimist edutatud Takamoto Katsuta.

Hyundai eest teevad täishooaja kaasa Thierry Neuville ja Esapekka Lappi, kolmandat autot jagavad Dani Sordo ja Craig Breen.

"Kaks aastat tagasi palusin Jari-Matti Latvalalt ühte asja: et ta lööks professionaalse võistkonna perekondliku atmosfääriga," rääkis Toyota president Akio Toyoda pressiteate vahendusel. "Tunnen, et kogu meeskond, kaasa arvatud mina, on perekond. Ükskõik, millest rääkisime, jutt läks lõpuks ikka autodele. Tunnen, et oleme autosid enim armastav pere kogu maailmas."

Toyota ja Hyundai uudis tähendab, et 2019. aasta maailmameistrile Ott Tänakule on WRC karussellis jäänud võimalikuks liituda vaid M-Spordi võistkonnaga.