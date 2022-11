Suninen kinnitas, et sõidab järgmisel hooajal Hyundais

Suninen on üks paljudest, keda seostatakse järgmisel hooajal just Hyundai Rally1 meeskonnaga.

Kuna Hyundai meeskond otsustas lõpetada lepingu Oliver Solbergiga ja Ott Tänak otsustas tiimist lahkuda, vajab Hyundai oma Rally1 autosse uusi sõitjaid.

Selge on see, et Thierry Neuville jätkab uuel hooajal täiskohaga Hyundai Rally1 meeskonnas. Lisaks liitub Hyundaiga ka Esapekka Lappi ning Dani Sordo jääb tõenäoliselt osalise tööajaga sõitjaks.

Andreas Mikkelseni, Kris Meeke'i ja M-Sport Fordi sõitjat Craig Breeni on samuti seostatud Hyundaisse minekuga.

Hiljuti testis Teemu Suninen kodumetsade vahel esmakordselt Hyundai Rally1 klassi masinat. "Ütleme nii, et mul on koht olemas, kuid ma pole kindel, kas see on Rally2 või Rally1 masinas ja kas osalise tööajaga või mitte," ütles Suninen.

"Kuid ma arvan, et võime kinnitada, et sõidame järgmisel aastal maailmameistrivõistluste tasemel," lisas Suninen.

Sunineni panust Rally2 auto arendamise juures on sel hooajal kõrgelt hinnatud ja ta jääks hea meelega sinna edasi. Kuid Hyundai oli rahul Sunineni panusega ka hiljutisel Soome Rally1 katsel.

"Nad olid väga õnnelikud minu tehtud töö ja Soome rallilt saadud kogemuste üle, sest olen seda korduvalt teinud ja tean täpselt, millised on auto vajadused kiirete rallide jaoks," selgitas Suninen.

Eeldatakse, et Hyundai kinnitab sel nädalal oma 2023. aasta sõitjate valiku.