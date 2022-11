Tänak: raske on asfaldil head tunnetust leida

Sellel nädalavahetusel toimub Jaapanis autoralli MM-hooaja viimane etapp. Reedese võistluspäeva järel juhib rallit Elfyn Evans (Toyota), Ott Tänak on neljas.

"Hommikul oli kaks katset, millest esimene oli väga keeruline ja polnud üldse kerge sõita. Teine oli hoopis vastupidine, aga nähtavus oli halb ja meil oli mõningaid probleeme. Pärastlõunal läks juba pisut paremini," kommenteeris Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Raske on olnud asfaldil head ja enesekindlat tunnetust leida, aga oleme selle peaaegu leidnud."

"Homsed katsed on enam-vähem samasugused nagu täna," jätkas Tänak. "Võitleme edasi, aga pikk tee on veel minna. Eks vaatame, milline on ralli lõpplahendus."

Jaapani ralli jätkub Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva seitse minutit pärast südaööd. ERR-i spordiportaal vahendab sündmusi ralliblogis.