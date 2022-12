Esapekka Lappi: esimene kokkupuude Hyundai autoga on olnud positiivne

"Aastatega on uue auto tundma õppimine muutunud selles mõttes lihtsamaks, et kogemused ja arusaam on kasvanud. See pole kunagi väga lihtne, sest rasket tööd tuleb ikka teha," ütles Lappi.

2022. aasta hooaja alguses jäi Hyundai kiirusega Toyotale alla. Aasta lõpus sai sai Hyundai oma auto aga hoopis paremini liikuma.

"2019. aastal oli Citroeni WRC-autot raske juhtida. Vähemalt esimene kokkupuude Hyundai autoga on olnud positiivne," lisas Lappi.

"Kui auto ei ole mingil põhjusel kohe selline nagu soovid, siis peab seda proovima parandada. See ei juhtu kindlasti ühe päevaga. Osade ja muude asjade valmistamine võib veidi aega võtta. Seni oleme õigel teel," ütles Lappi Iltalehtile antud intervjuus.

Hooaegadel 2017–2018 sõitis Lappi Toyotaga, kuid 2019. aastal hüppas soomlane Citroeni rooli. Prantsuse autotooja taandus aga seejärel MM-sarjast. Lõppenud hooajal sõitis Lappi Toyota Rally1 hübriidauto roolis.