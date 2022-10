Eesti võimlemisliit ühines Norra algatatud boikotiga

Eesti võimlemisliit ei osale Istanbulis toimuval rahvusvahelise võimlemisliidu (FIG) kongressil, sest kongressile on oodatud ka Venemaa ja Valgevene delegaadid.

Esialgu pidi kongressi korraldama Norra, kes siiski keeldus ürituse korraldamisest, kui selgus, et FIG lubab Venemaa ja Valgevene ametnikel osaleda. Septembris andis Norra alaliit teada, et boikoteerivad venelaste ja valgevenelaste tõttu FIG-i kongressi.

Eesti võimlemisliidu president Peeter Tishler ütles, et toetab Norra alaliidu otsust. "Minu selge seisukoht on, et senikaua kuni Venemaa jõhker ja terroristlik sõda jätkub, pole Venemaa sportlasi ja ametnikke võimalik rahvusvahelisse sporti kaasata. Seetõttu ei saa mina kui Eesti võimlemisliidu president FIG-i kongressil osaleda," vahendab Insidethegames.

Lisaks Eestile on boikotiga ühinenud ka Ukraina ja Poola alaliidud. "Kuna Valgevene toetatud ja Venemaa poolt ukrainlaste vastu toime pandud barbaarsed teod ainult eskaleeruvad, pole meil muud valikut, kui tühistada oma osalemine kongressil. Iga muu otsus oleks vastuolus väärtustega, millesse me sügavalt usume," sõnas Poola võimlemisliidu peasekretär Piotr Dec.

FIG-i president Morinari Watanabe on varasemalt väitnud, et Venemaa ja Valgevene ametnikel on "neutraalne seisukoht" ning rahvusvahelise organisatsiooni liikmetena pole nende seisukoht seotud nende päritoluriigiga.