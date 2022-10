IBA lubab Venemaa sportlastel oma lipu all taas võistelda

Rahvusvaheline poksiliit (IBA) otsustas lubada Venemaa ja Valgevene poksijatel võistlustele naasta oma riigilipu ja hümni all.

Oma avalduses ütles IBA, et "poliitika ei tohiks spordile mingit mõju avaldada" ja väitis, et otsus tehti võrdsuse huvides, kirjutab portaal Insidethegames.

Venelase Umar Kremljovi juhitud IBA avalduses seisis: "IBA usub kindlalt, et poliitika ei tohiks sporti kuidagi mõjutada. Seega tuleks kõigile sportlastele anda võrdsed tingimused."

"Austades oma autonoomiat rahvusvahelise spordiliiduna, jääb IBA poliitiliselt neutraalseks ja sõltumatuks."

"IBA kutsub üles rahule ja jääb rahuvalvajaks kõigis konfliktides. Lisaks on IBA-l kohustus tagada sportlaste ja võistlusametnike võrdne kohtlemine, sõltumata nende rahvusest ja elukohast," seisis avalduses.

"Nii Venemaa kui Valgevene sportlased saavad võistelda oma lipu all ning kuldmedali võitmise korral mängitakse nende riigihümni."

Otsus tehti kümme päeva pärast IBA erakorralist kongressi Jerevanis, kus oleks pidanud toimuma rahvusvahelise poksiliidu presidendi kordusvalimised Kremljovi ja Hollandi poksiliidu juhi Boris van der Vorsti vahel, kuid delegaadid otsustasid sellist hääletust mitte korraldada.

Vastuseks ütles ROK, et on "äärmiselt mures", et valimisi ei korraldatud.

ROK peatas IBA tunnustamise 2019. aastal ja korraldas 2020. aastal Tokyos poksiturniiri.

Sama tehakse ka 2024. aastal Pariisis, kuid poks jäetakse Los Angelese 2028. aasta olümpiamängude programmist välja.