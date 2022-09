Luka Doncic: sain kolmandal veerandajal valu vastu süsti

Poola üllatas kõiki, kui võitis Sloveenia koondist. Doncicil oli probleeme seljaga ning ei suutnud seetõttu oma parimat mängu näidata.

"Ma ei olnud 100% terve. Sain kolmandal veerandajal süsti ja olen sellel EM-il seljaga palju vaeva näinud," sõnas Doncic peale mängu. "Mängisin kohutavalt ja vedasin alt oma meeskonda ja kogu riiki. See on minu vastutusel. Pean sellele mängule tagasi vaatama ja parem olema."

Poola mängis hämmastavat mängu ja Luka Doncic tunnistas seda: "Annan Poolale au. Enamjaolt pakuti meid favoriitideks, aga Poolal on suurepärane meeskond nagu Belgialgi. EM-i tase oli uskumatu. Mul on kahju, et me ei pääsenud edasi, kuid arvan, et sel EM-il oli väga kõrge tase."

Mängu parim oli kindlasti Mateusz Ponitka, kes tegi kolmikduubli ja viis oma meeskonna esimest korda pärast 1971. aastat poolfinaali. Ponitka viskas 26 punkti, võttis 16 lauapalli ning andis 10 resultatiivset söötu.

"Ta tegi hämmastava mängu. Ma ei ole üllatunud. Olen tema vastu paar korda mänginud ning ta on suurepärane mängija ja suurepärane liider. Tõenäoliselt on ta NBA tüüpi mängija," ütles Doncic.