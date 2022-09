Poola alistas Ukraina ja jõudis 25-aastase vaheaja järel EM-il veerandfinaali

Viimati jõudis Poola EM-il kaheksa parema sekka koguni 25 aastat tagasi ehk 1997. aastal, kui lõpetati seitsmenda kohaga.

Esimene poolaeg kulges võrdlemisi tasavägiselt, teisel veerandil kasvatas Ukraina vahepeal edu seitsmepunktiliseks, kuid lõpuks mindi pausile ukrainlaste 45:42 juhtimisel. Kolmas veerand algas samuti Ukraina vedamisel, kuid kui mängida oli 3.44, viigistas Michal Sokolowski seisu ja viimasele veerandile mindi vastu juba Poola kahepunktilises eduseisus. Viimase veerandaja alguses pääses veel Ukraina paari punktiga ette, kuid pärast 79:76 juhtima minemist Poola enam edu käest ei andnud.

Poola parim oli A.J. Slaughter 24 punktiga, Mateusz Ponitka lisas 22 punkti, võttis üheksa lauapalli ja andis kuus korvisöötu. Aleksander Balcerowski panustas 14 ja Michal Sokolowski 13 punktiga.

Ukraina ridades tõi Vjatšeslav Bobrov 15, Artjom Pustovõi ja Issuf Sanon kumbki 13 ning Svjatoslav Mõhhailjuk 12 punkti, lisaks võttis Mõhhailjuk kaheksa lauapalli.

Veerandfinaalis läheb Poola kolmapäeval vastamisi Sloveeniaga.

POLSKA will play in the #EuroBasket Quarter-Finals for the 1st time in 25 years!#BringTheNoise — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 11, 2022