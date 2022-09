Toijala: teeme analüüsi, et ei tuleks pikka vahet, enne kui Eesti jälle EM-il

Noor ja kiiret korvpalli armastav Eesti meeskond näitas end Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril eelkõige võitlejana. Just seetõttu püsisid fännid Milanos nende selja taga lõpuakordini, kui koondis tuli viimaselt mängult, mis kaotati alagrupi võitnud Kreekale 21 punktiga.

"Mängisime lõpuni ja eks see tasemevahe oli siis nähtav, kui vastastel olid paremad mehed väljakul aga müts maha meeste ees, et nad pingutasid kõik viis mängu nii hästi kui oskasid ja see oligi meil eesmärk," ütles Eesti koondise peatreener Jukka Toijala.

Kreekaga matšiks olid mehed füüsiliselt ja vaimselt juba väga väsinud, kuid said kõva karastuse, kuidas mängida maailma ühe parima mängija Giannis Antetokounmpo vastu. 21-aastase Kerr Kriisa sõnul lisas turniir koondise ambitsioonikatele noortele tulevikuks palju motivatsiooni.

"Saime seda tagasisidet, et tööd on vaja teha. Kui juba [Henri] Drell ütleb, et on vaja liha luudele saada ja peab hakkama jõusaali tegema, siis ma arvan, et me liigume õiges suunas," arutles Eesti koondise mängujuht. "Jukka ütles enne turniiri algust, et see sats saab valmis kolme aasta pärast."

Edasipääsuvõimalused röövinud ülinapid kaotused Ukrainale ja Horvaatiale jäävad kapten Siim-Sander Venet veel pikalt närima. "Koondise noortele oli see kõva kool," ütles Vene, kes hakkab klubikorvpalli mängima Iisraeli Jeruusalemma Hapoeli ridades. "Said esimest korda käia ja tunda omal nahal, mis vahe on mängida mitte päris soosikute ja kõige kõvemate võistkondadega. Nii mõnelgi mehel oli endale etteheiteid, aga kindlasti said nad hea kooli ja ma loodan, et nad saavad koduklubides palju minuteid ja suudavad selle sammu edasi teha paari aastaga."

Eesti sai 24 finaalturniirile pääsenud meeskonna seas 19. koha. Treeneritetiim analüüsib mõne aja pärast juba maha jahtunult, mida saanuks oma töös teha paremini.

"Et ei tule jälle seitse või kaheksa aastat vahet, et Eesti on EM-il. Teeme analüüsi kindlasti," ütles Toijala.

Koondise noorim, mängujuht Kerr Kriisa tundis omal nahal, kui raske on kõrge tempo juures teha häid otsuseid. "Areneda tuleb igalt poolt, alustades kaitsest ja rünnakult. Teha paremad otsused, sellise kiiruse pealt on raske otsuseid teha," nentis Kriisa. "Ja meeskonnale ma olen väga tänulik, alustades treeneritega, mängijad ja kõik füsiod, Lehismetsad jne. Väga vinge kogemus on olnud ja see jääb kindlasti eluks ajaks meelde."