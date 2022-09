Hispaania treener igihalja kapteni panusest: ta mängib elu parimat turniiri

Hispaaniat vedas Soome vastu 27 punkti ja viis lauapalli kogunud Willy Hernangomez, aga suure panuse andis ka koondise 37-aastane kapten Rudy Fernandez, kes viskas 11 punkti - nende seas tabas ta kaks tähtsat kaugviset - ja tegi viis vaheltlõiget.

"Mida ma oskan öelda? Ta on uskumatu mängija," rääkis Hispaania peatreener Sergio Scariolo pärast võitu reporteritele. "Samal ajal on tal haige selg, haige kael, haige põlv, haige kõik - aga ta ei karda. Ta sukeldub pallide järele nagu 18-aastane. Ta on eeskujuks kõige paremal võimalikul moel. Ta on rasketel hetkedel oma meeskonnakaaslastele hiilgavaks liidriks."

Juba 2004. aasta olümpial osalenud Fernandez on Hispaania koondise eest väljakul käinud 245 kohtumises, millega jääb meeskonna kõigi aegade edetabelis alla vaid 253 mängu pidanud Juan Carlos Navarrole ning võib teoreetiliselt endisest tiimikaaslasest mööda minna järgmise aasta MM-il. "Ma ei usu, et ta lõpetab pärast EM-i koondisekarjääri. Miks ta peaks? Ta mängib praegu oma elu parimat turniiri," lisas Scariolo. "Usun, et kui ta suudab tervena püsida, jätkab ta mängimist."

"Kasutasime teda Leedu vastu ilmselt liiga palju, ta mängis ligi 30 minutit, mis on hullumeelne. Terve järgmise päeva oli ta jäävannis," naeris Scariolo. "Tema roll on selles meeskonnas erinev kõigist rollidest, mis tal on varem koondises olnud."

Soome koondise eest tegid veerandfinaalis oma koondisekarjääri viimase mängu 38-aastane Shawn Huff ning temast neli aastat noorem Petteri Koponen.