Sloveenia peatreener jätkab ametis, hoolimata ebaõnnestunud EM-ist

Euroopa korvpalli meistrivõistluste veerandfinaalis kaotas Sloveenia koondis 87:90 Poolale. On teada, et pigem ebaõnnestunud EM-i järel jätkab Aleksander Sekulic siiski peatreeneri kohal.

"Muidugi on Sekulicil leping järgmise aasta lõpuni," ütles Sloveenia korvpalliliidu president Matej Erjavec. "Ta on suurepärane treener ning tal on leping meiega olemas."

2020. aastal sai Sekulicist pärast kolme aastat abitreenerina töötamist Sloveenia koondise peatreener. Tema juhendamisel võitlesid Luka Doncic ja meeskonna ülejäänud liikmed eelmisel suvel Tokyos peetud 2020. aasta olümpiamängudel, kuid jäid napilt medalist ilma. Pronksimängus kaotati Austraaliale.

Kolmapäeva õhtul 2022. aasta korvpalli EM-i veerandfinaalis konkurentsist välja kukkunud Sloveenia ootused olid kindlasti kõrgemad.

Sloveenia võitis kaheksandikfinaalis Belgiat ning alagrupis saavutati esikoht Saksamaa, Prantsusmaa, Leedu, Bosnia-Hertsegoviina ja Ungari ees.

Järgmine väljakutse on koha kindlustamine järgmisel suvel toimuvatel korvpalli maailmameistrivõistlustel Euroopa kvalifikatsiooniturniiri J-grupi kaudu.

Ljubljanas sündinud Sekulic töötas kodulinna Slovani noortesüsteemis treenerina. 2011. aastal sai temast Krka korvpalliklubi peatreener ning juba järgmisel aastal võideti Sloveenia liiga. 2017. aastal sai temast Tšehhis mängiva Nymburki abitreener, kus ta edutati neli aastat hiljem peatreeneriks. Pärast seda võideti ka kohe Tšehhi liiga.