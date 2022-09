Toijala Itaalia kohta: nad on kvaliteetne sats ja liigutavad palli hästi

"Esiteks tahan tänada kõiki fänne. Siin saalis oli äge mängida. Tundus mingi hetk, et olemegi Tallinnas, mis annab meie noorele satsile palju," sõnas Eesti koondise peatreener Jukka Toijala peale mängu.

Toijala sõnul mängisid itaallased hästi ning paraku oli tasemevahe selline.

"Nad on väga kvaliteetne sats ja liigutavad palli hästi. Au neile, nad mängisid hästi. Täna oli tasemevahe selline," kommenteeris Toijala.

Järgmisel mängul Ukraina vastu peab Toijala valmistuma hoopis teistsuguseks mänguks, kui oli Itaaliaga.

"Ukraina on näidanud, et on hea kvaliteetne võistkond ja täiesti teistmoodi, kui Itaalia. EM-il on see huvitav, et iga päev on uus mäng ja tegelikult peab homme valmistuma täielikult teistsuguseks mänguks," lisas Toijala.