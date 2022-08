Taaramäe elust suurtuuril: olen sellesse rütmi armunud

"17. tuur on muljetavaldav, aga ma olen 35 ka juba. Suurtuuride mees ka, siis see on normaalne," rääkis Taaramäe intervjuus ERR-ile.

"See ei ole praegu erutav ja ei olnud seda ka nooremana, aga siis tundus see kui kõrgem klass, nagu Meistrite liiga. Nüüd ma olen siin nii sees, tunnen end nagu kodus," avas Taaramäe oma emotsioone.

"Kõik kutid, mehhaanikud - kui olin noorem, ei julgenud nendega nii väga suhelda, tellida ja küsida. Niisama juttu oli vähem, aga nüüd tunned seda ühe perena, kõik on omad. Räägime kodustest asjadest, teeme rumalaid ja ilusaid nalju, räägime maailmast. Selles suhtes on kõik muutunud, kuidagi kodusem on ja naudin seda olukorda väga. Ma ei tunne, et olen tööl," tõdes eestlane.

Suurtuuridel on ratturitel jaoks füüsiliselt ja vaimselt palju nõudev graafik: kolme nädala jooksul on sportlastel paar-kolm puhkepäeva ning kokku läbitakse selle aja jooksul üle 3000 kilomeetri.

"Ma ei ütleks, et olen sõltuvuses, aga olen sellesse rütmi armunud," ütles Taaramäe. "See on nii vägev: alustad suurtuuri; hommikul starti, õhtul tagasi, võidusõit, need rasked kohad ja kerged kohad, grupis naljad ja sõbrad. Lõpuks on kõik üks ja sama stsenaarium, aga põhimõtteliselt on iga päev alustades tuju hea. Kui teatud etappidel läheb liiga ohtlikuks, siis mulle ei meeldi, aga ülejäänud kõik on normalna."