Taaramäe: kasutasin alguses päris palju padruneid ära

Rein Taaramäe (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) lõpetas Hispaania velotuuri viienda etapipeagrupis, saades kirja 41. koha. Rattur tunnistas, et sõidu esimesel poolel tehtud äraminekukatsed väsitasid nii ära, et teiseks pooleks enam jaksu polnud.

Taaramäe oli 187,2 km pikkusel viie kategooriatõusuga etapil alguses aktiivne, aga lõpuks kulus üle 70 kilomeetri, enne kui jooksikutel õnnestus järgnevatega vahe sisse teha. "Selline vastik kuumus on. Ei ole küll otseselt midagi hullu, ei olnud 40 kraadi. Aga niiskus on kõva ja see tõmbas ikka päris läbi. Pärast igat rünnakut, kuhu sai kaasa mindud või mis sai korraldatud, nõudis ikka viis kilomeetrit taastumist. Kui see n-ö sõda seal kestis vist 80 kilomeetrit, siis lõpus ma enam ei olnud võimeline, kasutasin alguses väga palju padruneid ära," nentis Taaramäe. "Aga see ongi normaalne. Kui riski võtad ja kordagi ei proovi, loodad, et see läheb hiljem, siis on suur šanss sinna ette saada. Aga samas, kui eelmisel aastal võitsin, siis läksid jooksikud 15 kilomeetri peal. No… ei ole midagi."

Tähendab see siis seda, et etapi teises pooles juba mõtlesid edasisele ja lasid lõpuni? "Jah, võib ka niimoodi öelda. Üritasin kuidagi päeva õhtusse saada," tunnistas Taaramäe. "Mingit muud eesmärki seal enam ei olnud. Mehi oli palju ees ja kas oled etapil kümnes või… seal polnud mingit pointi midagi korraldada. Ülesanne oli ka kindlustada [Domenico] Pozzovivo ja Louis Meintjese tagalat, et nendega midagi ei juhtuks.

Küsimusele, kui raske on üldse äraminekuid proovida, vastas Taaramäe: "Üks asi on see, et võid ju tahta proovida, aga seal on ju 50 meest, kes tahavad eest ära sõita. Tee laius on niimoodi, et kümme ratturit mahub kõrvuti."

"Tihtipeale on see natuke selline kasiino. Üritad jooksu saada, näed, et grupike läheb, aga oled n-ö kastis ega saa sellest grupist välja. See on tihtipeale natuke bingo," jätkas ta. "Seal käibki kogu aeg selline keeris pundis. Mehed, kes proovivad, tõmbavad korra end täiesti punasesse ja mina kaasaarvatud. Ja siis on vaja natuke seal pundis hinge tõmmata, tuules veereda ja siis on vaja jälle sinna ette võidelda. See ei ole üldse lihtne. Seal tuleb sõita hammaste ja küünarnukkidega ja natuke pedaalidega ka."

Neljapäeval on kavas 181,2 km pikkune etapp. Taaramäe tõusis üldarvestuses 48. kohale, kaotades üldliidriks kerkinud prantslasele Rudy Molardile (Groupama-FDJ) 5.54-ga.