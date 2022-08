Taaramäe ERR-ile: eesmärk oli olla võimalikult kaua esimeses pundis

Neljapäevane Pico Jano mäefinišiga lõppenud etapp oli ratturite jaoks karm, sest lisaks mägisele profiilile tuli hakkama saada tugeva vihmasajuga. Etapi teine pool sõideti paksus udus.

"See ongi rattasport. Kuum, vihm, külm: kõigega tuleb hakkama saada," rääkis Taaramäe etapi finišis ERR-ile. "Ükskõik mis seis on, tuleb lõpuni saada, päevi on veel palju järel. Enesetunne oli pigem keskmine, aga oma töö sain meeskonna heaks mingil määral ära teha. Ega siin muud polnudki, lõpp oli pikk, 40 km oli vaja sõita nii, et jäin grupist maha. See 40 on mägedes päris pikk," tõdes eestlane.

Pikalt juhtis mägist etappi ukrainlane Mark Padun (EF Education-EasyPost), kes ründas kümnepealisest jooksikute grupist ning püüti Vine'i, Enric Masi (Movistar) ja Remco Evenepoeli (Quick-Step Alpha Vinyl) poolt kinni umbes kuus kilomeetrit enne finišit.

"See oli selge, et mina nagunii favoriitidega ja esigrupiga lõpuni ei lähe," sõnas Taaramäe. "Enne eelviimast tõusu pidin aitama Domenico Pozzovivot ja Louis Meintjest, ma ei tea, kuidas neil läks [Pozzovivo kaotas 2.50 ja oli 24., Meintjes 27 sekundit enam ning oli 27.], aga mõned pudelid sai toodud ja pundis enne viimast tõusu vähekese ettepoole tõmmatud. Mitte midagi märkimisväärset, ega siin ei saanud väga eriliselt abiks olla."

"Ma oleks maha nagunii jäänud, isegi kui ma poleks tahtnud," selgitas Taaramäe. "Ega eesmärk oli iseenesest olla ka nii kaua kui võimalik esipundis, aga lihtsalt ei olnud mingeid šansse. Nii hea ei olnud," lõpetas mullune Vuelta etapivõitja.